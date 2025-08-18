Kenangan Mpok Alpa, Dari Penggemar Hingga Bisa Kerja Bareng Raffi Ahmad

Senin, 18 Agustus 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mendiang Mpok Alpa sebelum terkenal ternyata merupakan salah satu penggemar Raffi Ahmad.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Raffi Ahmad saat mengenang pertemuan pertama dengan Mpok Alpa pada 2018 silam.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan foto berjumpa Mpok Alpa di salah satu acara di mini market.

Raffi Ahmad mengatakan pada saat itu Mpok Alpa mulai viral di media sosial.

Siapa sangka, perempuan bernama asli Nina Carolina itu akhirnya bisa menjadi komedian sekaligus presenter di stasiun televisi.

Mpok Alpa bahkan bisa bekerja sama dengan Raffi Ahmad dan Irfan Hakim dalam program FYP di Trans7.

Baca Juga: Raffi Ahmad Mengenang Pertemuan Pertama dengan Mpok Alpa

“Dari seorang penggemar yang sederhana. Allah takdirkan Mpok Alpa menjadi artis besar dengan tawa khasnya yang selalu menghibur banyak orang," ungkap Raffi Ahmad, Minggu (17/8).

Suami Nagita Slavina itu menilai Mpok Alpa sepanjang kariernya telah menghibur banyak orang.