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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kenapa 5 Klub Legendaris Ini Ikut Piala Presiden 2026?

Rabu, 08 Juli 2026 – 07:18 WIB
Kenapa 5 Klub Legendaris Ini Ikut Piala Presiden 2026? - JPNN.COM
Logo Piala Presiden 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Piala Presiden Elite 2026 atau sebut saja Piala Presiden 2026 akan hadir pada 25 Juli sampai 6 Agustus 2026 di dua kota, yakni Bandung (Stadion Si Jalak Harupat) dan Surabaya (Stadion Gelora Bung Tomo).

Grup A yang akan berlangsung di Bandung dihuni oleh Persib, Arema FC, DPMM FC (Brunei Darussalam), dan Tampines Rovers (Singapura).

Grup B di Surabaya, mempertemukan Persebaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juara bertahan Port FC (Thailand).

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Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa turnamen ini merupakan panggung pembuktian bagi klub-klub legendaris Indonesia untuk mengukur kekuatan mereka melawan tim-tim papan atas di Asia Tenggara.

"Ini Piala Presiden yang ke-8. Kami mengundang klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia," ujar Erick Thohir.

"Karena itu, kami mengundang Persib, Persija, PSMS, Persebaya, dan tentu Arema. Saya menantang klub-klub legenda ini untuk bersaing dengan juara bertahan, Port FC, yang belakangan ini menjadi momok sepak bola Indonesia," imbuhnya.

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Komitmen untuk meningkatkan kualitas turnamen juga diwujudkan melalui kenaikan nominal hadiah utama.

Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa hadiah bagi tim juara mengalami peningkatan menjadi Rp6 miliar, menjadikannya hadiah terbesar sepanjang sejarah turnamen.

Laga pembuka Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC pada 25 Juli.

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TAGS   Piala Presiden 2026  PSMS Medan  Persib Bandung  Arema FC  Persebaya  Persija 
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