JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kenapa Hak Asuh Arkana tak Dibahas dalam Putusan Cerai Atalia-Ridwan Kamil?

Kamis, 08 Januari 2026 – 19:41 WIB
Ridwan Kamil dan Atalia Praratya saat masih berstatus suami istri. Foto: Rubby Jovan/Antara

jpnn.com, BANDUNG - Pasangan politisi, Atalia Praratya dan Ridwan Kamil resmi bercerai setelah 29 tahun menjalani biduk rumah tangga.

Dalam putusan perceraian dibahas soal hak asuh anak atas nama Camillia Laetitia Azzahra atau Zara, yang jatuh ke tangan ibunya, Atalia.

Namun, tak ada pembahasan soal hak asuh putra ketiganya yakni Arkana Aidan Misbach.

Terkait hal tersebut kuasa hukum Atalia Praratya, Dedi Agusfriansa pun memberi penjelasan.

"Sebenernya kalau berdasarkan putusan, di dalam gugatan itu hanya ada anak kandung yaitu almarhum Emmeril Kahn dan Camillia Azzahra, nah yang ada di dalam putusan itu Camillia Azahra karena udah dewasa jadi milih ke Ibu Atalia," kata Debi, saat dihubungi, Kamis (8/1).

Sementara terkait hak asuh Arkana, terungkap jika tidak masuk pada putusan hakim asuh. Itu dikarenakan, statusnya masih sebagai anak negara, bukan anak kandung.

"Terkait Arkana statusnya kan bukan anak kandung statusnya masih anak negara, cuma Pak RK dan Ibu Atalia hanya memiliki ijin asuh bukan adopsi. Jadi tidak masuk di dalam putusan hak asuh," ungkapnya.

Namun begitu, kata Debi, baik Ridwan Kamil dan Atalia Praratya akan mengasuh bersama Arkana dalam kesehariannya.

Hak asuh Arkana Aidan Misbach tak masuk putusan cerai Atalia dan Ridwan Kamil. Begini penjelasan kuasa hukum.

