Kenapa Ivar Jenner Tinggalkan Eropa? Jawabannya Ada di Dewa United

jpnn.com - Ivar Jenner resmi membuka babak baru dalam karier profesionalnya. Gelandang Timnas Indonesia itu resmi bergabung Dewa United.

Pemain berusia 22 tahun tersebut diproyeksikan menjadi motor permainan di lini tengah Banten Warriors.

Bekal pengalaman menimba ilmu di Eropa serta konsistensinya bersama tim nasional membuat kehadiran Ivar mendapat sorotan tersendiri.

Keputusan hijrah ke Dewa United diakui Ivar sebagai langkah strategis yang diambil dengan penuh keyakinan.

Pemilik 21 caps di Timnas Indonesia itu merasa tantangan baru di kompetisi domestik sejalan dengan rencana pengembangan kariernya.

"Kini, saya mengambil langkah baru untuk karier saya, yaitu dengan bergabung bersama Dewa United."

"Saya merasa sangat senang dengan keputusan ini," tegas Ivar.

Lebih lanjut, Ivar mengulas perjalanan panjang yang membentuk dirinya sebagai pesepak bola profesional.