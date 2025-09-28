Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kenapa Persib Kalah dari Persita? Cek Klasemen Super League

Minggu, 28 September 2025 – 07:32 WIB
Kenapa Persib Kalah dari Persita? Cek Klasemen Super League - JPNN.COM
Kiper Persita Tangerang Igor Rodrigues. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - GIANYAR - Nakhoda Persita Tangerang Carlos Pena dan Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak sepakat menyebut satu nama pemain yang paling berperan terhadap hasil pertemuan bilateral mereka pada pekan ke-7 BRI Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Ginayar, Sabtu (27/9) malam WIB.

Duel Persita vs Persib berkesudahan 2-1.

Pena dan Hodak menyebut pemain yang dimaksud itu ialah Igor Rodrigues.

Baca Juga:

Igor, pria Portugal berusia 30 tahun. Sudah dari 2024 membela Persita.

Baca Juga:

"Semua pemain menunjukkan penampilan yang luar biasa, mulai dari penjaga gawang hingga pemain depan. Semua pemain bekerja sangat keras, kami menjalankan semua rencana, menunjukkan semangat," kata Carlos Pena di laman klubnya.

"Kami bisa kembali ke permainan setelah Igor menyelamatkan penalti dan di babak kedua kami bertahan dengan baik. Kami layak menang, dan senang dengan tiga poin ini,” imbuhnya.

Cek hasil dan jadwal pekan ke-7 serta klasemen BRI Super League. Awas! Jangan lupa malam nanti...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   klasemen Super League  Super League  Persita  Persib 
BERITA KLASEMEN SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp