Kenapa Presiden Prabowo Sampai Hadir di Pemusnahan Narkoba?

Kamis, 30 Oktober 2025 – 09:06 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan nilai mencapai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Rabu (29/10).

Dengan mengenakan sarung tangan hitam, Prabowo meninjau barang bukti narkoba hasil sitaan Polri selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 yang dipamerkan di lokasi.

Prabowo, secara simbolis, memusnahkan dua paket bungkusan narkoba ke dalam mesin pemusnah.

Sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri mencatat pengungkapan 49.306 kasus narkoba dengan total 65.572 tersangka. Selain itu, Polri juga melaksanakan 1.898 program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif.

Foto: Ricardo/JPNN

Kenapa presiden sampai harus menghadiri pemusnahan narkoba?

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai kehadiran Prabowo merupakan bentuk dukungan moral bagi Polri dan seluruh pihak yang terlibat dalam pemberantasan narkoba.

"Komitmen kuat pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ditunjukkan melalui aksi nyata yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui kehadirannya di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri," ujar pria yang akrab disapa Gus Falah.