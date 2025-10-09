Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kenapa Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi?

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:35 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert (kanan). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - JEDDAH - Tukang Racik Timnas Indonesia Patrick Kluivert kecewa lantaran skuadnya gagal menang dari Arab Saudi.

Pada pertemuan di Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari WIB, Timnas Indonesia kalah 2-3.

“Mengecewakan. Namun, saya bangga dengan usaha para pemain," ujar Kluivert dalam konferensi pers yang dikutip Antara.

Menurut Kluivert, Indonesia sudah memulai laga dengan baik, tetapi kehilangan kendali permainan setelah berhasil unggul terlebih dahulu.

"Kami memulai pertandingan dengan cukup baik, tetapi setelah unggul 1–0, kami kehilangan momentum. Kami tidak menjaga ruang antarlini dengan baik sehingga pemain sayap lawan bisa memanfaatkan celah dan menekan pertahanan kami,” tuturnya.

Menurut Kluivert, gol pertama Arab Saudi menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertandingan. Timnas Indonesia pun kesulitan mengembalikan ritme permainan.

Kluivert menyebut pertandingan berjalan seimbang dan Indonesia hanya kalah tipis dari segi efektivitas.

“Selisihnya kecil. Arab Saudi memang diuntungkan karena bermain di kandang, tetapi secara umum kami bisa mengimbangi permainan mereka,” ujar pelatih berusia 48 tahun tersebut.

