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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Kencan Singkat dengan Chery Q di Kota Bintang

Minggu, 19 Juli 2026 – 17:58 WIB
Kencan Singkat dengan Chery Q di Kota Bintang - JPNN.COM
Media Drive Chery Q di Kota Bintang, Bekasi. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Chery mulai memperkenalkan mobil listrik mungil terbarunya, Chery Q, kepada publik Indonesia.

Bersamaan dengan itu, sejumlah media mendapat kesempatan menjajal mobil ringkas itu dalam sesi test drive singkat.

Meski kami menggunakan unit spesifikasi global yang masih mengusung setir kiri.

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Namun, Chery memastikan spesifikasi dipasarkan di Indonesia tidak jauh berbeda.

Pengujian dilakukan di lintasan tertutup, area Kota Bintang, Bekasi, Jumat (17/7).

Chery Q pun mampu menunjukkan karakter yang menjadi daya tarik utamanya.

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Begitu berada di balik kemudi, kesan pertama yang muncul ialah nyaman dikendalikan.

Memiliki dimensi yang kompak, kendaraan mudah dikendalikan saat bermanuver, baik ketika berbelok maupun melewati jalur sempit.

Bersamaan peluncuran Chery Q, sejumlah media mendapat kesempatan menjajal mobil ringkas itu dalam sesi test drive singkat.

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TAGS   chery q  spesifikasi Chery Q  harga Chery Q  test drive chery q 
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