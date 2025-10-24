Kendalikan Asam Urat dengan Mengonsumsi 3 Jenis Kacang Ini

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh

Asam urat biasanya timbul karena mengonsumsi makanan yang kaya kandungan purin.

Untuk mengatasinya, Anda bisa mengonsumsi beberapa jenis kacang.

Baca Juga: 3 Bahan Alami untuk Redakan Asam Urat

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang kenari

Kacang kenari mengandung asam lemak omega-3 yang tinggi, serta memiliki sifat antiperadangan untuk mengurangi pembengkakan dan ketidaknyamanan.

Peradangan pada persendian khususnya, merupakan gejala umum asam urat.

Baca Juga: 7 Manfaat Mengonsumsi Kacang Almond yang Direndam Saat Perut Kosong

Kacang kenari juga rendah purin, menjadikannya pilihan camilan yang sangat baik bagi dalam mengelola kadar asam urat.

2. Kacang mete

Kacang mete mengandung lemak tak jenuh tunggal, bisa meningkatkan kesehatan jantung dan membantu mengatur metabolisme lemak tubuh secara keseluruhan.