JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Kendalikan Gula Darah dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Sabtu, 27 Desember 2025 – 07:24 WIB
Bubur kacang hijau. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tubuh wajib kita semua lakukan. Salah satunya ialah menjaga agar kadar gula darah tetap normal.

Gula darah yang meningkat drastis bisa meningkatkan risiko serangan penyakit diabetes.

Banyak bahan sederhana yang justru bisa membantu tubuh mengelola energi dan gula darah secara lebih baik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang Hijau

Kacang hijau merupakan salah satu jenis makanan yang paling mudah dicerna.

Rasanya yang sedikit manis dan sepat membuatnya nyaman di perut, sementara kandungan serat larut serta protein nabatinya membantu pelepasan glukosa secara perlahan ke aliran darah.

Hasilnya, lonjakan gula darah bisa diminimalkan. Saat kacang hijau dimasak dan didinginkan, kandungan pati resisten di dalamnya meningkat.

Senyawa ini berperan sebagai prebiotik yang mendukung kesehatan mikrobiota usus, komponen penting dalam kesehatan metabolik.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mengendalikan gula darah tanpa efek samping dan salah satunya ialah kacang bengal.

