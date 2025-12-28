Kendaraan Arus Balik Natal Padat, Petugas Terapkan Contraflow Tol Japek

Minggu, 28 Desember 2025 – 17:55 WIB

jpnn.com, KARAWANG - Petugas menerapkan contraflow di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta pada arus balik libur Natal atau Minggu.

Contraflow dilakukan karena arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek cukup padat.

"Contraflow diterapkan atas diskresi pihak kepolisian, bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya di Karawang, Jabar, Minggu.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), katanya, mendukung diskresi Kepolisian dengan penerapan rekayasa lalu lintas contraflow dari KM 55 sampai KM 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Contraflow mulai diterapkan pada pukul 16.16 WIB," katanya.

Disebutkan, volume lalu lintas di ruas tol Jakarta-Cikampek terpantau mengalami peningkatan pada Minggu siang hingga sore. Karena itu, JTT mengimbau para pengguna jalan tol untuk mempersiapkan diri secara optimal sebelum melakukan perjalanan.

Pastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima, memeriksa kecukupan daya dan bahan bakar, serta memastikan saldo uang elektronik cukup untuk perjalanan.

Ia menyampaikan agar pengendara mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan demi kenyamanan dan keselamatan bersama.