JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kendaraan Bertonase Besar Akan Diparkirkan di Terminal Karya Jaya

Selasa, 16 September 2025 – 15:59 WIB
Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat meninjau Terminal Karya Jaya yang akan dijadikan lahan kantong parkir kendaraan bertonase besar. Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan memarkirkan kendaraan besar di Terminal Karya Jaya sebelum memasuki jalan protokol.

Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kemacetan maupun potensi kecelakaan di dalam kota.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan selaku pemilik aset Terminal Karya Jaya.

Pihaknya juga telah melakukan peninjauan ke Terminal Karya Jaya guna memastikan tempat tersebut siap dijadikan kantong parkir kendaraan bertonase besar.

“Alhamdulillah, hari ini kepala balai juga hadir untuk melihat kesiapan terminal Karya Jaya untuk dijadikan kantong parkir. Jangan sampai nyawa masyarakat jadi korban sia-sia. Banyak desakan dari warga agar segera dicarikan solusi, dan pagi ini kami tindak lanjuti," sampai Dewa, Selasa (16/9).

Sesuai Peraturan Wali Kota, kendaraan besar baru diperbolehkan masuk Kota Palembang mulai pukul 21.00 WIB. Namun, dalam praktiknya masih banyak truk trailer dan fuso yang beroperasi di luar ketentuan.

“Kemarin kami sudah minta dihentikan mulai dari Jalan Parameswara, sambil menunggu kantong parkir disiapkan,” ungkap Dewa.

Berdasarkan pengalaman saat arus mudik Lebaran, Terminal Karya Jaya mampu menampung sekitar 75 kendaraan.

Guna mengurangi kemacetan dan potensi kecelakaan, kendaraan bertonase besar akan diparkirkan di Terminal Karya Jaya sebelum masuk ke jalan protokol.

