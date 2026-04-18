Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Kendaraan Listrik Tak Lagi Gratis Pajak, Pramono Siapkan Aturan Baru

Sabtu, 18 April 2026 – 13:03 WIB
Lineup mobil listrik asal Tiongkok. Ilustrasi Foto: ridho/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menggratiskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB) untuk kendaraan listrik (EV).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 11 Tahun 2026, tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik secara adil.

Baca Juga:

“Kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil genap, pajaknya nol persen dan tentunya pemerintah DKI Jakarta melihat setelah adanya Permendagri ini kami akan mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik di Jakarta,” ucap Pramono, pada Jumat (17/4).

Adapun, salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah perubahan pada ketentuan objek pajak yang dikecualikan.

Jika sebelumnya kendaraan berbasis listrik tidak termasuk objek PKB dan BBNKB, kini ketentuan tersebut telah diperbaharui.

Baca Juga:

Sehingga, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tidak lagi secara otomatis dikecualikan dari pengenaan pajak daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan regulasi untuk mengantisipasi Permendagri tersebut diberlakukan di Kota Jakarta.

TAGS   kendaraan listrik  Kebijakan kendaraan listrik  pajak kendaraan listrik  Pramono Anung 
BERITA KENDARAAN LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp