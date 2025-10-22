Kenko dan TiTi Sukses Gelar Ajang Kreativitas Generasi Muda Bertajuk Acrylic Art Drawing Competition 2025

jpnn.com, JAKARTA - Kenko Stationery bersama TiTi sukses menyelenggarakan ajang kreativitas bagi generasi muda bertajuk “Acrylic Art Drawing Competition 2025” di Sheraton Jakarta Soekarno-Hatta Airport Ballroom, Minggu (19/10).

Kegiatan ini menjadi ruang ekspresi bagi pelajar dan mahasiswa untuk menunjukkan bakat seni melalui karya menggambar menggunakan produk terbaru TiTi Acrylic Markers DUAL TIP.

Kompetisi menggambar ini diikuti oleh peserta dari tiga kategori, yaitu SMP (usia 12–15 tahun), SMA (15–18 tahun), dan Mahasiswa (18–22 tahun).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengekspresikan ide secara bebas melalui teknik menggambar freestyle di media berbeda sesuai kategori: tas kanvas, kaos, dan cangkir.

Selain menjadi sarana berkreasi, ajang ini juga mendorong anak muda untuk mengenal lebih dalam dunia seni rupa modern berbasis produk alat tulis inovatif.

Acara ini diikuti oleh hampir 90 peserta dari berbagai sekolah dan kampus di Jabodetabek. Suasana ballroom tampak meriah sejak pagi dengan peserta yang datang bersama orang tua dan pendamping.

Setiap peserta memperoleh fasilitas lengkap, mulai dari alat menggambar, makan siang, sertifikat partisipasi, dan goodie bag produk Kenko dan TiTi.

Ketua Panitia Viorent Amelia menyampaikan kompetisi ini dirancang untuk memberikan pengalaman artistik yang menyenangkan sekaligus edukatif.