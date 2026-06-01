JPNN.com - Nasional - Istana

Kepala Bakom: Kunjungan Resmi Presiden Hanya ke Prancis, Tidak Ada ke Negara Lain

Senin, 01 Juni 2026 – 10:01 WIB
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai kunjungan kenegaraan ke Prancis dan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (30/5/2026). ANTARA/Prisca Triferna

jpnn.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menjelaskan soal lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, sejak 26 hingga 29 Mei 2026.

Dia menegaskan bahwa sejak awal agenda kunjungan Prabowo hanya ke Prancis. Tidak ada rencana ke negara-negara lainnya.

“Sejak awal, tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis,” ucap Qodari pada Minggu (31/5).

“Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” lanjutnya.

Qodari juga menyebutkan kunjungan Prabowo ke Prancis pada Mei ini sudah disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya.

Untuk itu, agenda pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah direncanakan sejak lama.

“Kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026,” kata dia.

Qodari juga menuturkan kunjungan kenegaraan tersebut dilakukan Prabowo sebagai kunjungan balasan Macron yang ke Indonesia pada 2025.

