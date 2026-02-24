Kepala BGN Dadan Hindayana Resmikan SPPG dan Teken MoU dengan PP Persis

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ir. Dadan Hindayana mengapresiasi Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Persis menjadi pejuang merah putih karena menjadi penyokong utama program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu.

“SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, red) Persis di Garut menjadi salah satu penyokong program MBG. Persis menjadi bagian merah putih saat launching 6 Januari 2026. BGN sangat senang karena Persis menjadi partner terbaik bagi kami,” ujar Dadan saat menghadiri Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Persatuan Islam dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pimpinan Pusat Persatuan Islam dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Dapur SPPG Ciganitri, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Senin 23 Februari 2026.

Secara pribadi dan lembaga, Dadan menyampaikan terima kasih kepada Persis melalui program kemitraan telah membangun dapur SPPG.

“Hingga saat ini, Persis terus membangun dapur SPPG di beberapa titik. Tentunya kami memberikan apresiasi tinggi," ungkapnya.

Melihat proses yang sudah dilakukan PP Persis melalui Yayasan Sabaris Insan Madani, pihaknya sangat tertarik. Sebab Persis sangat serius dalam membangun dapur SPPG dengan mengedepankan kualitas dan profesionalisme.

"Dapur SPPG di Ciganitri ini sangat luar biasa. Dari mulai tanah sampai bangunan saya taksir mencapai Rp6 miliar. Ini sangat bagus dan saya terus mendukung pembanguann dapur SPPG yang berkualitas seperti ini. Maka, saya tertarik untuk melihat secara langsung proses pembangunan SPPG milik Persis di Subang," katanya.

Hingga saat ini, terdapat 24 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Angka tesebut, muncul berkat kemitraan yang sangat baik dengan elemen masyarakat.