JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kepala BGN Tinjau SPPG di Bandung, Dorong Ekonomi Rakyat Lewat Makan Bergizi Gratis

Jumat, 12 September 2025 – 06:32 WIB
Kepala BGN Tinjau SPPG di Bandung, Dorong Ekonomi Rakyat Lewat Makan Bergizi Gratis
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana didampingi Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan monitoring dan kunjungan ke dapur MBG yang berlokasi di SPPG Kecamatan Pameungpeuk, Desa Rancamulya pada Selasa (9/9). Foto: Dokumentasi BGN

jpnn.com, BANDUNG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan kesiapan 361 titik dapur makan bergizi gratis (MBG) yang ditargetkan operasional pada akhir tahun guna mendukung program pemenuhan gizi di Kabupaten Bandung.

Dalam rangka peninjauan tersebut, BGN dan Pemkab Bandung melakukan monitoring dan kunjungan ke dapur MBG yang berlokasi di SPPG Kecamatan Pameungpeuk, Desa Rancamulya pada Selasa (9/9).

Didampingi Bupati Bandung Dadang Supriatna, Kepala BGN monitoring berlangsung dengan meninjau langsung fasilitas, alur distribusi, hingga kualitas makanan yang diproduksi di dapur.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana juga berdialog dengan pengelola dan tim pelaksana untuk memastikan standar kebersihan serta kecukupan gizi benar-benar diterapkan.

Kehadiran Bupati Dadang Supriatna dinilai turut memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam sambutannya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bandung yang dinilai proaktif dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.

Dia bahkan menyebut Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai sosok kepala daerah yang penuh semangat.

“Saya sengaja meluangkan waktu ke Pameungpeuk karena Pak Bupati ini termasuk yang paling aktif. Sehari bisa dua kali menghubungi saya. Semangatnya luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi kepala daerah yang demikian berkomitmen,” ujar Dadan Hindayana.

Kepala BGN Dadan Hindayana didampingi Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan kunjungan ke dapur MBG yang berlokasi di SPPG Kecamatan Pameungpeuk

