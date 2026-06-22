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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kepala BKN Bicara soal Manajemen ASN Termasuk PPPK

Senin, 22 Juni 2026 – 13:31 WIB
Kepala BKN Bicara soal Manajemen ASN Termasuk PPPK - JPNN.COM
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyiapkan SE terkait guru PPPK. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan ada penyempurnaan kebijakan terkait ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Saat ini, kata Prof. Zudan, jumlah ASN baik PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu mencapai sekitar 6,7 juta.

Itu sebabnya perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan manajemen ASN yang makin modern, akuntabel, dan berbasis data.  

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"Penguatan sistem merit menjadi salah satu kunci utama agar birokrasi berjalan adaptif dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis," kata Prof Zudan dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/6/2026).

Dengan kebutuhan birokrasi yang dinamis itu pula, Prof. Zudan berkomitmen membawa BKN untuk terus mendorong transformasi manajemen ASN melalui digitalisasi layanan, penguatan manajemen talenta, serta penyempurnaan kebijakan bagi PPPK di seluruh Indonesia. 

Dikatakan, BKN memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses manajemen ASN berjalan sesuai prinsip merit, mulai dari rekrutmen, pengembangan karier, hingga pengisian jabatan.

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Sebagai instansi pembina manajemen ASN, BKN sendiri dalam satu tahun terakhir telah menghadirkan sejumlah terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui kebijakan pro-karier ASN.

Di antaranya, yakni kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi, percepatan layanan administrasi melalui Service Level Agreement (SLA) lima hari kerja, pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional hingga 12 kali dalam setahun, hingga pengajuan kenaikan pangkat yang dibuka setiap bulan. 

Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrullah mengatakan ada penyempurnaan kebijakan ASN termasuk PPPK.

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TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  BKN  Prof Zudan 
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