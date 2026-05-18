Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kepala BKN Bilang PPPK & PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat PNS, Begini Caranya

Senin, 18 Mei 2026 – 19:25 WIB
Kepala BKN Bilang PPPK & PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat PNS, Begini Caranya - JPNN.COM
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah bilang PPPK dan PPPK paruh waktu bisa diangkat PNS. Caranya pun mudah saja.

Permyataan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini merespons desakan legislator Senayan agar PPPK dan PPPK paruh waktu semuanya diangkat PNS, bahkan honorer pun diarahkan ke sana.

Bak gayung bersambut, forum-forum PPPK dan PPPK paruh waktu pun minta diangkat PNS secara bertahap. Alasannya ini sebagai apresiasi atas pengabdian mereka.

Baca Juga:

"PPPK dan PPPK paruh waktu pengin diangkat PNS, boleh-boleh saja asal mengikuti prosedur yang ada sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),' kata Kepala BKN Prof. Zudan kepada JPNN, Senin (18/5/2026).

Dia menegaskan, sampai saat ini belum ada aturan terbaru yang mengatur soal pengangkatan CPNS. Jadi, bagi PPPK dan PPPK paruh waktu yang ingin menjadi PNS bisa melalui mekanisme seleksi CPNS.

Seleksi CPNS ini juga tetap ada batasan usia maksimal 35 tahun, bahkan ada instansi yang menetapkan usia maksimal di bawah itu.

Baca Juga:

Prof. Zudan mengimbau agar seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu bekerja yang produktif. Usaha tidak akan mengkhianati hasil.

"Saatnya semua ASN bekerja yang produktif. Bila ada PPPK dan P3K paruh waktu yang ingin jadi PNS ikut tes CPNS saja sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah bilang PPPK dan PPPK Paruh Waktu bisa diangkat PNS, bagaimana caranya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  honorer  Kepala BKN  PPPK Paruh Waktu  PNS 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp