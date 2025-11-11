Kepala BKN Ungkap Jumlah PPPK Paruh Waktu Penerima SK, Honorer Bisa Puyeng

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengungkap jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu yang sudah menerima surat keputusan atau SK yang angkanya bisa bikin honorer mendadak puyeng.

Menurut Prof. Zudan, total jumlah usulan PPPK paruh waktu sebanyak 1,24 juta. Namun, dari total usulan tersebut baru 15 persen SK yang terbit atau 186 ribu.

"SK PPPK yang terbit baru 15 persen. Ini memang minim banget karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” ungkap Prof. Zudan dalam rapat kerja Komite I DPD RI bersama BKN, Senin (10/11).

Terkait perkembangan rekrutmen CASN 2024, Prof. Zudan menjelaskan formasi CPNS tahun ini telah terisi 74 persen. Adapun SK yang diterbitkan telah mencapai 99 persen.

Untuk PPPK penuh waktu tahap I, prosesnya telah selesai 99,7 persen. Adapun untuk tahap II mencapai 85 persen.

Prof. Zudan juga memaparkan jumlah ASN secara nasional yang jumlahnya mencapai 5,58 juta per-November 2025. Angka itu meningkat sekitar 1,3 juta dibanding Februari lalu.

Baca Juga: Banyak Banget PPPK Paruh Waktu Penerima SK Pengangkatan

Dari total tersebut, 76 persen ASN bertugas di instansi daerah, sedangkan 24 persen di instansi pusat. Adapun komposisi gendernya ialah 56 persen perempuan dan 44 persen laki-laki.

“Capaian ini tidak mungkin terwujud tanpa sinergi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai penyusun formasi, Kementerian Keuangan sebagai penyedia anggaran, dan BKN sebagai pelaksana manajemen ASN," paparnya.