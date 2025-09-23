Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulteng

Kepala BKPSDMD Bilang SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan Tahun Ini, Bulan Apa ya?

Selasa, 23 September 2025 – 00:09 WIB
Kepala BKPSDMD Bilang SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan Tahun Ini, Bulan Apa ya? - JPNN.COM
PPPK Paruh Waktu menerima SK pengangkatan pada tahun ini. Ilustrasi Foto: ANTARA/Adiwinata Solihin

jpnn.com - SIGI – Sebanyak 1.180 honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Sigi Syafrudin mengatakan pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu tergantung ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah setempat.

"Jadi, kami juga tidak bisa memaksakan para honorer ini harus terangkat menjadi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, tentunya harus disesuaikan dengan anggaran kebutuhan daerah sebab nanti berdampak dengan penggajiannya," kata Syafrudin di Bora, Senin (22/9).

Baca Juga:

Dia mengemukakan untuk PPPK paruh waktu 2025, Pemkab Sigi hanya mampu menyediakan anggaran untuk 1.180 orang.

"Saat ini sedang proses PPPK tahap 2, nanti setelahnya dilanjutkan untuk yang paruh waktu," ucapnya.

Dia menuturkan Surat Keputusan (SK) PPPK tahap 2 dan paruh waktu akan diserahkan tahun ini.

Baca Juga:

“Diusahakan PPPK tahap 2 terima SK tahun ini semua, termasuk paruh waktu juga," sambungnya.

Syafrudin pun menjelaskan terdapat beberapa kriteria dan pertimbangan untuk bisa lulus PPPK tahap dua maupun paruh waktu, antara lain sudah menjadi tenaga honorer minimal 2 tahun.

Kapan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan diserahkan? Kepala BKPSDMD bilang tahun ini, tetapi tidak menyebutkan bulan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  SK PPPK  honorer 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp