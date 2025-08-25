Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kepala BNN Tanggapi Peluang Indonesia Larang Penggunaan Vape Seperti Singapura

Senin, 25 Agustus 2025 – 23:42 WIB
Kepala BNN Tanggapi Peluang Indonesia Larang Penggunaan Vape Seperti Singapura - JPNN.COM
Ilustrasi pengguna vape. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Suyudi Ario Seto akan mendalami terkait kemungkinan pelarangan penggunaan vape di Indonesia.

Hal ini menyusul Singapura yang melarang vape atau rokok elektrik dan diperlakukan sebagai masalah narkoba (drug issue).

“Iya, ini tentunya akan menjadi bagian dari pendalaman kami. Tentunya kami perlu duduk bersama dulu dan kami akan lihat ke depan seperti apa,” ucap Suyudi di Istana Negara, pada Senin (25/8).

Baca Juga:

Menurut dia, BNN bakal mendalami dan melihat data mengenai jenis vape yang digunakan di Indonesia.

“Ya kemungkinan itu pasti ada saja, tetapi kan kami harus lihat data yang sesungguhnya. Beri saya kesempatan untuk kami nanti mendalami hal ini,” jelasnya.

Suyudi berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, narkoba harus diperangi dengan keras.

Baca Juga:

“Yang jelas narkoba harus kita tindak tegas. War on drugs for humanity, kita perang melawan narkoba untuk kemanusiaan,” kata dia.

Diketahui, Singapura akan menetapkan vape atau rokok elektrik sebagai isu narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Suyudi Ario Seto akan mendalami terkait kemungkinan pelarangan penggunaan vape di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BNN  vape  narkoba  Kasus 
BERITA BNN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp