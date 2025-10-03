Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kepala BNPB: Sudah Tidak Ada Tanda-Tanda Kehidupan

Jumat, 03 Oktober 2025 – 07:53 WIB
Kepala BNPB: Sudah Tidak Ada Tanda-Tanda Kehidupan - JPNN.COM
Ponpes Al Khoziny. Foto: Juni Kriswanto/AFP

jpnn.com - SIDOARJO - Tim SAR yang diturunkan ke lokasi tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo menyebutkan tak lagi menemukan tanda kehidupan di reruntuhan salah satu gedung di pondok pesantren tersebut.

Operasi pun memasuki tahap evakuasi korban meninggal dunia mulai Kamis (2/10).

Alat berat lebih mendominasi, bukan lagi tangan-tangan tim SAR.

Baca Juga:

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, telah menemui keluarga korban untuk memberikan penjelasan sekaligus dukungan.

Pertemuan berlangsung di posko darurat BNPB yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian pada Kamis (2/10) pagi.

Suharyanto menyampaikan hasil asesmen mendalam yang dilakukan hingga Rabu (1/10) malam.

Baca Juga:

Tim SAR gabungan memastikan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di lokasi kejadian. Penjelasan ini kemudian menjadi dasar bagi keluarga korban untuk menyepakati kelanjutan operasi SAR sesuai dengan protokol yang berlaku.

Pihak keluarga pun menyatakan siap menerima apa pun hasil evakuasi dengan lapang dada.

Lihat di sini laporan BNPB soal data mutakhir korban tragedi di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BNPB  Ponpes Al Khoziny  Ponpes Al Khoziny Roboh  jumlah korban Ponpes Al Khoziny 
BERITA BNPB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp