Kepala BNPB Suharyanto Melihat Dampak Banjir Bandang di Aceh Tamiang

jpnn.com - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan pemerintah pusat bakal memberikan perhatian khusus membantu pemulihan Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan berat pascadilanda bencana banjir bandang pekan lalu.

"Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk dapat membantu Aceh Tamiang semaksimal mungkin," kata Suharyanto saat meninjau dampak kerusakan pascabencana, di Aceh Tamiang, Sabtu (6/12/2025).

Suharyanto diterima Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi dan Wakil Bupati Tamiang Ismail di posko penanganan banjir di Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau.

Pihaknya minta kepada pemda agar data kebutuhan disampaikan secara rinci, tidak hanya berupa sembako.

"Stok banyak, ada di posko Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya tunggu apa kebutuhan dan segera kami penuhi," ujar Suharyanto.

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan kebutuhan mendesak untuk penanganan pascabencana banjir, terutama di wilayah pedalaman yang sulit terjangkau.

"Ada tiga hal utama yang sangat krusial bagi upaya penanganan di lapangan. Kita butuh kendaraan untuk menerobos daerah yang terisolir, kita butuh kendaraan untuk mengangkut sembako," katanya.

Bantuan dimaksud ialah perahu karet dengan spesifikasi khusus untuk mengarungi wilayah yang saat ini masih terisolir di Aceh Tamiang.