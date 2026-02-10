Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Kepala BPJPH Bicara soal Permintaan Donald Trump adalah Hoaks

Selasa, 10 Februari 2026 – 11:07 WIB
Kepala BPJPH Bicara soal Permintaan Donald Trump adalah Hoaks - JPNN.COM
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan. Foto: ANTARA/HO-BPJPH

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menegaskan kabar yang beredar di media sosial mengenai pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Haikal memastikan, adalah sebuah kebohongan atau hoaks terkait permintaan Donald Trump agar Indonesia untuk mencabut sertifikasi halal.

Haikal menyatakan klarifikasi ini penting karena United States Trade Representative (USTR) dan United States Department of Agriculture (USDA) telah melakukan konferensi pers resmi terkait isu tersebut.

Baca Juga:

“Saya katakan itu hoaks, karena konferensi pers yang dilakukan USTR dan USDA menyatakan mereka menyetujui dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan BPJPH resmi,” ujar Haikal dikutip Selasa (10/2).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa BPJPH juga telah bertemu dengan 82 pengusaha Amerika Serikat di Jakarta dalam forum yang turut dihadiri perwakilan pemerintah AS.

Dalam pertemuan tersebut, Haikal menegaskan para pengusaha menyatakan dukungan terhadap aturan sertifikasi halal di Indonesia dan menyambut baik penerapan kebijakan wajib halal.

Baca Juga:

Haikal menegaskan aturan halal bukan sesuatu yang baru bagi Amerika Serikat. Negeri Paman Sam telah menerapkan sistem halal sejak 1974 melalui pendirian Islamic Food Nutrition Council of America (IFANCA).

"Amerika Serikat sudah menerapkan halal sejak 1974. Jadi jelas sekali kabar itu hoaks,” ujarnya.

Kepala BPJPH Haikal Hassan memastikan, adalah sebuah kebohongan atau hoaks terkait permintaan Donald Trump agar Indonesia untuk mencabut sertifikasi halal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Haikal Hassan  BPJPH  Donald Trump  Dewan Perdamaian Gaza  Amerika Serikat  sertifikasi halal 
BERITA HAIKAL HASSAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp