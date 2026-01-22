Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kepala BSKDN Berharap Pemkot Surakarta jadi Pengguna Utama Inovasi Perguruan Tinggi

Kamis, 22 Januari 2026 – 19:45 WIB
Kepala BSKDN Berharap Pemkot Surakarta jadi Pengguna Utama Inovasi Perguruan Tinggi
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Jakarta, pada Kamis (22/1). Foto: BSKDN

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya hilirisasi riset sebagai kunci penguatan inovasi daerah.

Dia berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dapat berperan aktif sebagai off taker atau pengguna utama inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan Yusharto Huntoyungo pada kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Kota Surakarta.

Baca Juga:

Menurutnya, Surakarta memiliki potensi besar karena didukung oleh keberadaan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Sebelas Maret (UNS), serta berbagai lembaga riset yang secara konsisten menghasilkan kajian dan penelitian berkualitas.

“Hilirisasi inovasi ini menjadikan pemerintah daerah diharapkan menjadi off taker dari inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Dengan begitu, hasil riset tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi dapat diterapkan menjadi inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya Yusharto di Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Kamis (22/1).

Dia menjelaskan, sinergi antara perangkat daerah dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar hasil riset dapat diadopsi menjadi solusi atas berbagai permasalahan layanan publik.

Baca Juga:

Setiap fakultas dan pusat kajian di perguruan tinggi, lanjutnya, memiliki potensi untuk berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai urusan pemerintahan yang diampu

Dia juga menyoroti tantangan pendanaan inovasi nasional yang masih relatif terbatas.

BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo berharap Pemkot Surakarta menjadi pengguna utama inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi.

