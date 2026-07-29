Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Legislatif

Kepala Daerah Kena OTT Lagi, Komisi II Ungkit Pilkada Berbiaya Tinggi

Rabu, 29 Juli 2026 – 16:28 WIB
Kepala Daerah Kena OTT Lagi, Komisi II Ungkit Pilkada Berbiaya Tinggi - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti pengangkatan honorer dan soal gaji PPPK. Ilustrasi Foto: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengaku prihatin belakangan ini banyak kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal demikian dikatakan Dede menyikapi rentetan kepala daerah terjaring OTT KPK dengan teranyar tertangkapnya Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Menurut Dede, semua pihak harus mencari tahu penyebab terjadinya fenomana kepala daerah terjaring OTT KPK.

Baca Juga:

"Mungkin kita harus berbicara bukan sekadar akibatnya, tetapi harus dilihat dari penyebabnya apa," kata dia kepada awak media, Rabu (29/7).

Dede mengatakan beberapa faktor menjadi penyebab kepala daerah kena OTT, satu di antaranya biaya tinggi pilkada.

Dia mengatakan tingkat money politics atau politik uang saat pemilihan sangat tinggi agar seorang kandidat menjadi terpilih.

Baca Juga:

"Itu menyebabkan umumnya hampir semua kepala daerah merasa harus ada return atas biaya yang dikeluarkan," kata Dede.

Dia mengatakan faktor lain yang menjadi penyebab kepala daerah kena OTT ialah soal kewenangan pemimpin daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut gaji dan tunjangan kepala daerah tidak besar. Namun, tuntutan buat mereka begitu besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OTT Kepala Daerah  Komisi II  Dede Yusuf  Kepala Daerah  OTT  KPK 
BERITA OTT KEPALA DAERAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp