Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kepala Dusun di Purbalingga Tewas Dibacok, Pelakunya

Kamis, 11 Juni 2026 – 15:35 WIB
Kepala Dusun di Purbalingga Tewas Dibacok, Pelakunya - JPNN.COM
Ilustrasi pembacokan. Grafis: JPNN.com

jpnn.com - Polisi mengusut kasus pembacokan yang menewaskan seorang kepala dusun di Desa Sangkanayu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026) pagi.

Kepala Satreskrim Polres Purbalingga AKP Siswanto mengatakan korban berinisial S (58), yang menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) III Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet.

Korban tewas setelah menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam.

Baca Juga:

"Benar ada peristiwa penganiayaan itu. Terduga pelaku sudah diamankan. Masih dalam proses pemeriksaan," katanya.

Penyidik masih mendalami keterangan saksi-saksi dan terduga pelaku untuk mengungkap secara pasti kronologi maupun motif yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

Kepala Desa Sangkanayu Ali Nur Setiawan mengatakan peristiwa itu terjadi pada hari Kamis (11/6), sekitar pukul 09.30 WIB, di kebun milik korban.

Baca Juga:

"Saat kejadian, Pak Kadus diketahui sedang menyemprot tanaman seorang diri," katanya menjelaskan.

Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian dalam kondisi mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam.

Polisi mengusut kasus pembacokan yang menewaskan seorang kepala dusun di Desa Sangkanayu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026) pagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dibacok  pembacokan  Kepala Dusun  Purbalingga  Polres Purbalingga 
BERITA DIBACOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp