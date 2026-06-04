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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kepala Kanwil Imigrasi Jabar Diciduk KPK, Pelayanan di Kantor Berjalan Normal

Kamis, 04 Juni 2026 – 15:05 WIB
Kepala Kanwil Imigrasi Jabar Diciduk KPK, Pelayanan di Kantor Berjalan Normal - JPNN.COM
Suasana di Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Kamis (4/6/2026). Foto: Dok. Istimewa

jpnn.com, BANDUNG - Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Jawa Barat merespons terkait penangkapan Kepala Kanwil Imigrasi Jabar, Jaya Saputra, oleh KPK.

Jaya ditangkap bersama pejabat imigrasi lainnya di Jakarta, yang juga menyeret Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi, Silmy Karim.

Pantauan di lokasi, situasi di Kantor Wilayah Imigrasi Jabar tampak normal dan beraktivitas seperti biasa pada Kamis (4/6/2026).

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Para pegawai tampak lalu lalang di gedung tersebut. Petugas keamanan pun meminta media massa hanya meliput di bagian lobi dan tidak diperkenankan masuk ke dalam.

Petugas tersebut menyampaikan aktivitas di kantor berjalan seperti biasa.

Saat dikonfirmasi, Katim Humas Kanwil Imigrasi Jawa Barat Danis Panca, membenarkan informasi tentang operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat.

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Namun begitu, dia mengaku tidak mengetahui kasus yang dihadapi kepala Kanwil Imigrasi Jawa Barat.

"Berita yang ada, benar, Pak Kakanwil berada di Jakarta, terkait pemeriksaan atau kasus apa kami belum tahu lebih lanjut karena belum bisa dihubungi," kata Danis saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Pelayanan di Kantor Imigrasi Jawa Barat masih berjalan normal pasca penangkapan Kepala Kanwil Jaya Saputra oleh KPK.

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TAGS   Imigrasi Jawa Barat  Kanwil Imigrasi Jabar  KPK  Jaya Saputra 

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