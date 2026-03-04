Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kepala Puskesmas Bersuami Dokter di Blora Laporkan KDRT, Dibumbui Isu Perselingkuhan, Hmmm

Rabu, 04 Maret 2026 – 08:15 WIB
Kepala Puskesmas Bersuami Dokter di Blora Laporkan KDRT, Dibumbui Isu Perselingkuhan, Hmmm - JPNN.COM
Ilustrasi KDRT. Foto/ilustrasi: arsip jpnn.com

jpnn.com - Polisi sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melibatkan seorang kepala Puskesmas berinisial EHF dan suaminya, SD yang merupakan dokter spesialis di salah satu rumah sakit umum di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Kapolsek Kunduran Iptu Budi Santoso membenarkan adanya pengaduan tersebut.

Dia menjelaskan, laporan awal sebenarnya telah diterima sejak Februari 2025. Namun, saat itu pelapor tidak melanjutkan proses gelar perkara.

Baca Juga:

"Benar, ada pengaduan dari salah satu kepala Puskesmas terkait dugaan KDRT. Prosesnya sempat tidak berlanjut karena pelapor tidak ingin memperpanjang persoalan," ujar Budi.

Nah, pada Kamis (27/2/2026), pelapor kembali mendatangi Polsek Kunduran untuk meminta agar laporannya diproses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Merespons hal itu, penyidik langsung melayangkan surat undangan klarifikasi kepada terlapor melalui pihak rumah sakit.

Baca Juga:

"Surat tersebut diterima rumah sakit pada Jumat (28/2/2026) dan telah diteruskan kepada yang bersangkutan," ungkapnya.

Kedua pihak pun telah memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan klarifikasi.

Polisi menyelidiki laporan dugaan KDRT melibatkan seorang kepala Puskesmas berinisial EHF dan suaminya, SD yang merupakan dokter. Ada pula isu perselingkuhan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KDRT  dokter  kepala puskesmas  blora  perselingkuhan  Polisi 
BERITA KDRT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp