JPNN.com - Kriminal

Kepala SMK di Tangsel Diduga Lakukan Child Grooming terhadap Siswi, Polisi Bergerak

Jumat, 15 Mei 2026 – 17:08 WIB
Ilustrasi korban Child Grooming. Foto: ilustrasi antaranews.com

jpnn.com - Tim dari Polres Tangerang Selatan bergerak menyelidiki kasus dugaan tindakan child grooming oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Letris Indonesia di Kecamatan Pamulang terhadap siswinya.

"Lagi kami lidik. Dari hasil patroli siber kemarin dapat info (grooming) tersebut, hari ini kami mulai lakukan penyelidikan," kata Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wira Graha Setiawan di Tangerang, Jumat (15/5/2026).

Polisi telah mendapatkan informasi mengenai kasus dugaan aksi grooming yang dikenal modus pelecehan seksual terhadap siswi itu. Tim penyelidik juga langsung melakukan proses pendalaman atas peristiwa tersebut.

Selain itu, polisi juga akan segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam dugaan kasus tersebut.

"Saksi, belum (pemeriksaan). Baru mau jalan, karena sekolah saat ini lagi libur," ujarnya.

Menanggapi isu tersebut, pihak Yayasan Letris sebagai pengelola sekolah menyatakan sedang melakukan investigasi internal untuk memastikan fakta yang sebenarnya terjadi.

"Saat ini, pihak sekolah bersama dengan yayasan sedang melakukan investigasi internal secara menyeluruh dan mendalam untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi," demikian keterangan tertulis yang disiarkan melalui akun resmi Instagram @letrispamulangofficial.

Sebagai komitmen pihak sekolah dalam mengungkap kasus ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah lanjutan terhadap dugaan tersebut.

