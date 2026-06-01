Kepercayaan Diri Brasil Lagi Meningkat Menjelang Piala Dunia

Senin, 01 Juni 2026 – 22:17 WIB
Pelatih Timnas Brasil Carlo Ancelotti (tengah). Foto: Yuichi Yamazaki/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Brasil menang telak atas Panama 6-2 pada laga uji coba di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Brasil, Senin WIB.

Pelatih Tim Nasional Brasil Carlo Ancelotti mengatakan kemenangan itu meningkatkan kepercayaan diri skuadnya menjelang Piala Dunia 2026.

"Kami pun harus berterima kasih kepada para penggemar yang sudah menciptakan atmosfer yang meriah," ujar Ancelotti, dikutip dari laman Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF).

Juru taktik asal Italia itu mangaku senang dengan performa timnya yang memulai pertandingan dengan baik.

Dia menilai Casemiro dan kawan-kawan memperlihatkan sikap dan komitmen yang bagus sepanjang pertandingan.

"Akan tetapi, pekerjaan kami bukan cuma sola sikap dan komitmen. Kami juga harus kuat dan tangguh setiap hari, baik itu dalam kondisi baik maupun buruk," kata Ancelotti.

Brasil unggul 2-1 pada babak pertama laga melawan Panama berkat gol Vinicius Junior (2') dan Casemiro (39'). Satu gol Panama datang dari bunuh diri Matheus Cunha (14').

Setelah turun minum, tim Samba memperlihatkan penyelesaian akhir yang lebih tajam dengan menambah empat gol lewat Rayan (53'), Lucas Paqueta (60'), Igor Thiago (penalti 63') dan Danilo Oliveira (81'). Panama melesakkan gol penutup laga pada menit ke-84 dari Carlos Harvey.

Menjelang Piala Dunia 2026, Tim Nasional Brasil lagi sangat percaya diri. Carlo Ancelotti senang melihat performa anak asuhnya.

Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Brasil  Timnas Brasil  Carlo Ancelotti 
