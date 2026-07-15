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JPNN.com - Artikel - Opini

Kepercayaan Publik: Fondasi yang Menentukan Masa Depan Bangsa

Oleh: Ibnu Prakoso - Pemerhati sosial-politik serta kebijakan publik & Alumnus PPRA LVIII Lemhannas RI (2018), dengan fokus pada pembangunan karakter dan jati diri bangsa, serta isu pendidikan, dan ketahanan nasional

Rabu, 15 Juli 2026 – 08:24 WIB
Kepercayaan Publik: Fondasi yang Menentukan Masa Depan Bangsa - JPNN.COM
Pemerhati sosial-politik serta kebijakan publik & Alumnus PPRA LVIII Lemhannas RI (2018), dengan fokus pada pembangunan karakter dan jati diri bangsa, serta isu pendidikan, dan ketahanan nasional Ir. Ibnu Prakoso, M.Sos. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Suatu bangsa tidak hanya dibangun oleh pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer, atau banyaknya proyek pembangunan.

Semua itu penting, tetapi ada satu modal yang jauh lebih menentukan keberhasilan sebuah negara, yaitu kepercayaan publik.

Kepercayaan merupakan perekat hubungan antara negara dan rakyat. Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah, mereka lebih mudah menerima kebijakan, membayar pajak, berinvestasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan.

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Sebaliknya, ketika kepercayaan mulai terkikis, setiap kebijakan akan dipenuhi kecurigaan, setiap penegakan hukum dipertanyakan, dan setiap program pemerintah dipandang dengan prasangka.

Beberapa hari terakhir, ruang publik dipenuhi berbagai peristiwa yang memancing pertanyaan masyarakat.

Polemik penanganan perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, dinamika hubungan antarinstansi, hingga penghentian penyelidikan terhadap suatu program strategis pemerintah menjadi konsumsi publik hampir setiap hari.

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Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai spekulasi yang berkembang, satu hal yang nyata adalah munculnya keraguan masyarakat terhadap independensi dan konsistensi penegakan hukum.

Dalam waktu yang sama, berbagai indikator ekonomi menunjukkan tekanan yang masih dirasakan masyarakat.

Suatu bangsa tidak hanya dibangun oleh pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer, atau banyaknya proyek pembangunan.

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TAGS   Kepercayaan Publik  masa depan bangsa  Ibnu Prakoso  Bangsa  pembangunan infrastruktur 
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