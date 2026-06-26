Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Ketua Komisi III DPR Puji Kinerja Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengomentari hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri mengalami kenaikan menjadi 82,4 persen. Dia pun memuji kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Komisi III DPR yang merupakan mitra kerja langsung dari Polri, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas hasil survei Litbang Kompas terbaru ini," ujar Habiburokhman dalam siaran persnya, Jumat (26/6).

Sebelumnya, pada 2025, angka kepercayaan publik terhadap Polri ada di angka 76,2 persen. Habiburokhman menyebut meningkatnya angka kepercayaan publik merupakan bukti riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.

Habiburokhman mencatat tiga poin penting yang digarisbawahinya terkait capaian ini. Pertama, kata dia, Polri memang terbukti kerja keras dalam melayani masyarakat.

"Kenaikan angka kepuasan dan profesionalitas ini adalah buah dari dedikasi seluruh personel kepolisian, mulai dari tingkat mabes hingga para bhabinkamtibmas yang menjadi ujung tombak di desa-desa,” kata dia.

Menurutnya, personel Polri hadir saat masyarakat membutuhkan dan publik melihat serta merasakan kerja keras itu.

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Dia mengatakan Komisi III DPR yang diketuainya menyebut pendekatan humanis yang diterapkan Polri makin menonjol. Polri, katanya, lebih dekat dan lebih responsif melayani masyarakat.

"Polri tidak lagi sekadar mengedepankan tindakan represif atau penegakan hukum yang kaku, melainkan pendekatan yang persuasif, solutif, dan mengayomi. Polisi kini lebih dekat, lebih ramah, dan lebih cepat merespons aduan warga. Perubahan kultur ini yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman," kata dia.