Kepergian Michael Bambang Hartono Tinggalkan Duka Mendalam bagi Fan Como 1907

Jumat, 20 Maret 2026 – 04:21 WIB

jpnn.com - Mendiang Michael Bambang Hartono mendapat tempat tersendiri di hati para penggemar Como 1907.

Pria kelahiran 2 Oktober 1939 itu tercatat sebagai salah satu pemilik klub berjuluk I Lariani sejak 2019.

Di bawah kepemimpinan Hartono bersaudara, klub asal Italia tersebut mengalami transformasi signifikan, mulai dari kasta keempat hingga akhirnya promosi ke level tertinggi pada musim 2023/2024.

Bagi para pendukung, Michael Hartono bukan sekadar investor, melainkan sosok visioner yang meletakkan fondasi kuat bagi masa depan klub.

"Di bawah kepemimpinan beliau, klub ini telah memasuki babak baru dalam sejarahnya."

"Kami mengenangnya dengan rasa syukur dan penghormatan setinggi-tingginya," bunyi pengumuman Como 1907.

Sosok di balik kebangkitan klub tersebut kini telah berpulang.

Michael Bambang Hartono mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis (19/3/2026) di Singapura.