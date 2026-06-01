JPNN.com - Kriminal

Kepergok Curi HP di OPI Raya, Pria Asal Kertapati Nyaris Babak Belur Dihajar Warga

Senin, 01 Juni 2026 – 20:03 WIB
Pelaku saat diserahkan ke Polrestabes Palembang. Foto: Dokumen polisi

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang pria berinisial HS (28) nyaris babak belur dihajar warga setelah ketahuan mencuri handphone milik korban Asmadi (57) di Jalan Opi Raya Perumahan Griya Sumsel Sejahtera, Kelurahan 15 Ulu l, Kecamatan Jakabaring Palembang, Senin (1/6) sekitar pukul 07.30 WIB.

Pelaku yang merupakan warga Lorong Santai, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati Palembang ini langsung dibawa ke Polrestabes Palembang.

Peristiwa itu berawal saat pelaku masuk ke dalam rumah korban di TKP.

HS kemudian mencuri handphone milik anak korban yang saat di sedang dicas di dalam warung.

"Awalnya anak saya menelepon, dia bilang ada orang masuk ke dalam rumah dan warung. Orang tersebut mencuri HP anak saya," ungkap Asmadi, Senin (1/6).

Mendapat informasi tersebut, Asmadi pun mencari keberadaan pelaku dan menanyakan keberadaan pelaku kepada tukang ojek sekitar rumahnya.

"Saya cari pak, dan tanya tanya dengan tukang ojek di sekitar rumah. Benar saja kata tukang ojek itu pelaku sedang menumpangi ojek temannya. Saat itulah langsung saya kejar, dan berhasil ditangkap," kata Asmadi.

Setelah ditangkap bersama warga, pelaku pun langsung diserahkan ke Polrestabes Palembang.

Kasus pencurian  mencuri hp  Korban  Polrestabes Palembang  pelaku  pencurian 
