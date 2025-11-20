Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Kepergok Hendak Curi Motor, Warga Palembang Diamuk Massa

Kamis, 20 November 2025 – 15:34 WIB
Tersangka saat diamankan di Polsek Plaju Palembang, Selasa (18/11/2025). Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, JAKARTA - FH (48) warga Plaju, Kecamatan Plaju Palembang diamuk warga setelah diduga ketahuan mencuri sepeda motor milik korban bernama Neghesa Cheriel Anzesky (19).

Aksi pencurian tersebut terjadi di kosan di jalan DI Panjaitan, Lorong Sunia, Kecamatan Plaju Palembang, Selasa (18/11/2025) sekitar pukul 19.00 WIB. 

Peristiwa ini terjadi berawal saat korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat nopol BG 6398 DAC di depan kosan dalam keadaan terkunci stang.

Lalu ketika pelaku hendak membawa sepeda motor korban, terlihat oleh saksi yang merupakan teman korban. 

Melihat sepeda motor rekannya hendak dicuri, saksi langsung berteriak maling, sehingga warga sekitar langsung mengejar pelaku dan ditangkap hingga jadi amukan warga.

Tak lama berselang, unit Reskrim Polsek Plaju yang mendapati laporan adanya pelaku pencurian sepeda motor diamankan langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Benar, Unit Reskrim kami mengamankan seorang pelaku Curanmor yang sempat diamuk massa karena ketahuan melancarkan aksinya," ungkap Kapolsek Plaju Palembang AKP Muhamad Andrian, Kamis (20/11/2025).

Saat ini kata Andrian, pelaku sudah dibawa ke Mapolsek Plaju beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan.

Seorang pria berinisial FH (48) diamuk warga setelah ketahuan hendak curi motor milik korban Neghesa.

