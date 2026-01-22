Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Keponakan Prabowo Kembali Pimpin Rapat di DPR Setelah Heboh Pengunduran Diri

Kamis, 22 Januari 2026 – 18:02 WIB
Keponakan Prabowo Kembali Pimpin Rapat di DPR Setelah Heboh Pengunduran Diri - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi VII Rahayu Saraswati. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo kembali mengikuti rapat kerja parlemen pada Kamis (22/1) ini setelah menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota legislatif melalui media sosial pada September 2025.

Keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu mengaku kembali aktif dan memimpin rapat di Komisi VII sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

"Keputusan yang telah dikeluarkan oleh MKD kemarin sehingga saya sebagai warga negara Indonesia tentunya harus taat hukum,” kata Sara sapaan Rahayu Saraswati di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1).

Baca Juga:

Adapun, MKD memang sempat menerbitkan putusan pada Oktober 2025 yang menyatakan Sara tetap sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Sara menuturkan keputusan MKD kala itu sebenarnya diambil setelah muncul aspirasi dari konstituen putri penguasaha Hashim Djojohadikusumo itu, yakni Daerah Pemilihan (Dapil) III Jakarta.

Menurut dia, aspirasi 10 ribu konstituen di Dapil III Jakarta rupanya menolak pengunduran diri legislator fraksi Gerindra itu.

Baca Juga:

"Ya, yang memang punya hak sebenarnya kalau ada yang ingin untuk memecat saya, ya, konstituen yang sebenarnya punya hak,” ujar Sara.

Menurut dia, aspirasi 10 ribu konstituen di Dapil III Jakarta rupanya menolak pengunduran diri legislator fraksi Gerindra itu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati mengaku taat hukum, sehingga ikut rapat di parlemen setelah sempat mundur sebagai legislator.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rahayu Saraswati  Rahayu Saraswati Djojohadikusumo  Keponakan Prabowo  DPR RI 
BERITA RAHAYU SARASWATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp