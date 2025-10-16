Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Kepsek SMAN 1 Cimarga Tampar Siswa yang Merokok, Gubernur Banten Turun Tangan, Damai!

Kamis, 16 Oktober 2025 – 07:31 WIB
Gubernur Banten Andra Soni memediasi langsung permasalahan antara Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cimarga Dini Pitria dengan siswa bernama Indra. Foto: Biro Adpim Pemprov Banten

jpnn.com, BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni memediasi langsung permasalahan antara Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cimarga Dini Pitria dengan siswa bernama Indra.

Persoalan tersebut dipicu dari tindakan tegas kepala sekolah yang diduga menampar siswa gegara melanggar tata tertib ketahuan merokok di lingkungan pendidikan.

Andra mempertemukan langsung Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga Dini Pitria yang sebelumnya dinonaktifkan dari jabatannya dengan siswa bersangkutan yang diduga merokok di lingkungan sekolah.

Pertemuan digelar di Kantor Gubernur Banten, di Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (15/10).

Kesepakatan dalam pertemuan tersebut kedua pihak saling menyampaikan permintaan maaf.

"Saya meminta maaf atas kesalahan saya," ucap Indra siswa SMAN 1 Cimarga dihadapan gubernur Banten.

Merespons permintaan maaf dari muridnya, Dini Pitria menyampaikan hal yang sama kepada Indra.

"Ibu maafkan. Ibu juga memohon maaf atas kata-kata sebelumnya semoga di hati kamu bisa ikhlas," ujarnya.

Gubernur Banten Andra Soni memfasilitasi perdamaian kasus kepala SMAN 1 Cimarga dengan siswa merokok.

