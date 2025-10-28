Kepuasan Konsumen Pertamina Didukung Oleh Peningkatan Mutu Layanan SPBU

jpnn.com, JAKARTA - Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan loyalitas pengemudi ojek online menjadi salah satu indikator kepercayaan publik terhadap mutu produk dan layanan Pertamina.

Kepuasan konsumen juga didukung oleh peningkatan mutu layanan SPBU Pertamina, terutama melalui implementasi program Serv-Q (Service Quality).

“Pertamina Patra Niaga terus menghadirkan BBM berkualitas yang tidak hanya efisien, namun juga tangguh untuk mendukung mobilitas tinggi masyarakat. Kepercayaan dari para pengemudi ojek online membuktikan bahwa produk kami mampu menjaga performa kendaraan dan memberikan nilai lebih bagi konsumen,” ujar Roberth.

Selain melalui penyediaan BBM berkualitas, Pertamina Patra Niaga juga mendorong penggunaan transaksi digital lewat MyPertamina, di mana pelanggan dapat menikmati berbagai promo, reward poin, serta kemudahan dalam memantau riwayat transaksi.

Melalui semangat melayani energi negeri, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk dan layanan terbaik bagi seluruh konsumen, termasuk para pengemudi ojek online yang menjadi bagian penting dalam ekosistem transportasi nasional.

Salah satu pengemudi ojek online di Palembang, Desman, mengaku sudah bertahun-tahun menggunakan Pertamax karena performanya terbukti stabil.

“Saya pakai Pertamax, lumayan awet dan membuat mesin lebih enteng. Kualitasnya bagus, memang pas untuk kami para ojol,” ungkap Desman.

Sementara, Rohman pengemudi ojek online di Jakarta, menuturkan alasan dirinya tetap setia pada Pertamax karena dianggap paling efisien untuk penggunaan harian.