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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kepuasan Peserta Terus Membaik pada 2025, TASPEN Catat Tren Positif 4 Tahun Berturut-turut

Jumat, 26 Juni 2026 – 16:17 WIB
Kepuasan Peserta Terus Membaik pada 2025, TASPEN Catat Tren Positif 4 Tahun Berturut-turut - JPNN.COM
PT TASPEN (Persero) kembali mencatat peningkatan tingkat kepuasan peserta dengan skor 98,7 berdasarkan hasil Customer Satisfaction Index (CSI) 2025. Skor ini menjadi capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir sekaligus mempertahankan predikat 'Sangat Puas' yang mencerminkan kepercayaan peserta yang terus menguat terhadap layanan TASPEN. Foto: Dokumentasi TASPEN

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) kembali mencatat peningkatan tingkat kepuasan peserta dengan skor 98,7 berdasarkan hasil Customer Satisfaction Index (CSI) 2025. 

Skor ini menjadi capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir sekaligus mempertahankan predikat 'Sangat Puas' yang mencerminkan kepercayaan peserta yang terus menguat terhadap layanan TASPEN. 

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan kepuasan peserta merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan transformasi layanan yang dilakukan TASPEN. 

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"Karena itu, setiap masukan dari peserta menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan peserta,” kata Henra dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Survei CSI TASPEN dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang konsisten. 

Hal ini tercermin sejak empat tahun terakhir pada tahun 2022 dengan skor 97,6 dan terus meningkat hingga sekor 98,7 pada tahun 2025. 

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Peningkatan tersebut menunjukkan adanya respons positif dari peserta terhadap pengalaman dan peningkatan layanan TASPEN. 

Dalam pelaksanaannya, survei CSI 2025 yang dilakukan MarkPlus, Inc. melibatkan ribuan responden dengan komposisi 83,4 persen pensiunan dan 16,6 persen ASN aktif. 

kepuasan peserta merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan transformasi layanan yang dilakukan TASPEN

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TAGS   Taspen  Peserta Taspen  survei CSI  Henra  MarkPlus  transformasi layanan  tren positif  pensiunan 
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