JPNN.com - Entertainment - Gosip

Keputusan Bercerai dari Irma Kartika, Bedu: Sudah Matang

Senin, 13 Oktober 2025 – 11:11 WIB
Keputusan Bercerai dari Irma Kartika, Bedu: Sudah Matang - JPNN.COM
Bedu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (30/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu mengaku sudah memikirkan secara matang sebelum akhirnya mengajukan permohonan cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Adapun proses perceraian dirinya dan istri masih bergulir di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

"Sudah matang (keputusan cerai)," kata Bedu saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Pemilik nama asli Harabdu Tohar itu enggan membesar-besarkan penyebab dirinya memutuskan ingin cerai.

Bedu lebih memilih berpikir positif bahwa takdir dirinya dan Irma Kartika Anggreani hanya sampai di sini.

"Saya merasa takdir saya, jodoh saya, sampai di sini," jelas pria berusia 46 tahun itu.

Baca Juga:

Menurut Bedu, dirinya dan Irma Kartika telah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga.

Dia pun berharap proses perceraian bisa berjalan lancar ke depannya.

