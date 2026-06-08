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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Keputusan Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi Dinilai Langkah Tepat Jaga Daya Beli

Senin, 08 Juni 2026 – 18:25 WIB
Keputusan Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi Dinilai Langkah Tepat Jaga Daya Beli - JPNN.COM
Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik. (ANTARA/HO-DPR RI)

jpnn.com, JAKARTA - Langkah pemerintah yang menjamin stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji subsidi hingga 31 Desember 2026 mendapat apresiasi penuh dari DPR RI.

Keputusan ini dinilai sebagai tameng strategis yang sangat efektif untuk melindungi daya beli masyarakat dari gempuran ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia.

Jamaludin dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan kepastian harga energi menjadi faktor penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia.

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“Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM subsidi dan elpiji subsidi hingga akhir tahun merupakan langkah yang tepat. Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, masyarakat membutuhkan kepastian agar daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” ujar Jamaludin.

Dia menilai kebijakan tersebut dapat membantu mengendalikan inflasi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.

Menurut Jamaludin, stabilitas harga energi memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, perikanan, pertanian, serta sektor lain yang menjadi penggerak perekonomian nasional.

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Karena itu, kebijakan subsidi energi masih diperlukan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus bantalan ekonomi nasional.

Jamaludin juga menyoroti perkembangan harga minyak mentah yang dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga harga energi domestik.

Langkah pemerintah yang menjamin stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji subsidi hingga 31 Desember 2026 mendapat apresiasi penuh dari DPR RI.

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TAGS   harga BBM subsidi  harga BBM dan elpiji subsidi  DPR RI  daya beli masyarakat 
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