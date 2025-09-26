Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Keracunan Massal di Cipongkor, Pemkab Bandung Barat Tunggu Hasil Tes Laboratorium

Jumat, 26 September 2025 – 14:50 WIB
Keracunan Massal di Cipongkor, Pemkab Bandung Barat Tunggu Hasil Tes Laboratorium - JPNN.COM
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail saat mengunjungi korban keracunan paket MBG di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat masih menunggu hasil tes laboratorium mengena penyebab keracunan 1.000-an lebih pelajar di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, KBB.

Dugaan sementara, para siswa yang mengalami keracunan seusai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelaksana Tugas (Plt) Kadinkes KBB Lia N Sukandar mengatakan masih menunggu hasil laboratorium sampel makanan.

Baca Juga:

“Uji laborarorium berkoordinasi dengan labkesmas. Hasilnya biasanya lebih cepat selama lima hari. Jadi, Jumat (hari ini) mudah-mudahan sudah keluar (hasilnya),” kata Lia, Jumat (26/9).

Selain sampel makanan, beberapa muntahan dari pelajar yang mengalami keracunan juga tengah dilakukan uji laboratorium.

“Saat kejadian karena kami ada di lokasi, jadi kami mengambil muntahan pasien sebanyak dua kantong,” ujarnya.

Baca Juga:

Lia juga memastikan Dinkes Kabupaten Bandung Barat terus memantau kondisi para siswa yang terdampak dan memberikan penanganan medis secara intensif.

Korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Bandung Barat, Jawa Barat, mencapai lebih dari 1.000 orang.

Dinkes Bandung Barat menanti hasil tes laboratorium kasus keracunan paket MBG di Cipongkor dan Cihampelas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   keracunan MBG  Pemkab bandung barat  makan bergizi gratis  Siswa keracunan MBG 
BERITA KERACUNAN MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp