JPNN.com - Daerah - Aceh

Kerangka di RSUD Meulaboh Aceh Diduga Anggota Polri

Rabu, 08 Oktober 2025 – 01:25 WIB
Personel Polres Aceh Barat melakukan identifikasi terhadap kerangka diduga jenazah korban tsunami yang ditemukan di lokasi konstruksi RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Senin (6/10/2025). ANTARA/HO-Dok. Polres Aceh Barat

jpnn.com, MEULABOH - Kerangka manusia ditemukan dalam galian konstruksi di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Polisi menduga kerangka tersebut merupakan anggota Polri korban bencana tsunami tahun 2004 silam.

“Kuat dugaan kerangka tersebut merupakan korban tsunami Aceh tahun 2004, yang mungkin sebelumnya telah dievakuasi dan dimakamkan sementara di area sekitar rumah sakit,” kata Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Roby Afrizal kepada wartawan di Meulaboh, Selasa (7/10).

Kerangka tersebut sebelumnya ditemukan pada Senin (6/10) saat para pekerja sedang menggali tanah untuk pembangunan fondasi ruangan baru di sekitar rumah sakit, dan menemukan benda yang diduga tulang-belulang manusia pada kedalaman sekitar dua meter.

AKP Roby Afrizal mengatakan selain kerangka, petugas juga menemukan beberapa barang yang diduga milik korban, antara lain celana PDL Polri, sabuk Polri, serta kaus berwarna hitam bertuliskan ‘Polisi’.

Barang-barang tersebut kini diamankan sebagai bahan pendukung dalam proses identifikasi lebih lanjut.

“Untuk memastikan identitas korban, kami akan tetap melakukan tahapan pemeriksaan dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, termasuk manajemen RSUD Cut Nyak Dhien dan Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Manajemen RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat juga berencana akan mengumpulkan serta memakamkan kembali kerangka tersebut di tempat yang lebih layak, usai proses pemeriksaan kepolisian selesai dilakukan.

TAGS   Kerangka  Polri  Aceh  Meulaboh 
