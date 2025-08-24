Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kerap Berulah, 25 Napi Asal Jambi Dikirim ke Nusakambangan

Minggu, 24 Agustus 2025 – 22:34 WIB
Kerap Berulah, 25 Napi Asal Jambi Dikirim ke Nusakambangan - JPNN.COM
Dermaga Sodong di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. ANTARA/Sumarwoto

jpnn.com, JAMBI - Kerap berulah memiliki catatan buruk selama menjalani masa hukuman, 25 narapidana (napi) resiko tinggi (high risk) asal Jambi di kirim ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Kakanwil Ditjenpas Jambi Hidayat mengatakan pemindahan dilakukan pada hari Jumat lalu (22/8). Para napi itu berasal dari berbagai lapas yang tersebar di Jambi.

Pemindahan dilakukan serentak, melalui Lapas Kelas IIA Jambi.

Baca Juga:

"Benar, sudah dipindahkan. Jumlahnya ada 25 orang," kata Hidayat, Minggu.

Hidayat memerinci dari 25 narapidana tersebut, 21 orang merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perkara narkotika, empat lainnya kasus pembunuhan.

Pemindahan tersebut berdasarkan instruksi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), yang diteruskan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi.

Baca Juga:

Dia melanjutkan narapidana yang dikirim ke Nusakambangan merupakan warga binaan bermasalah selama menjalani hukuman. Hal itu berdasarkan catatan dari internal pemasyarakatan dan aparat penegak hukum.

Pada dasarnya, pihak pemasyarakatan menginginkan semua WBP bisa menyelesaikan masa hukuman di Jambi. Namun, nyatanya masih ada narapidana yang melanggar aturan, hingga membuat mereka harus dikirim ke Nusakambangan yang memiliki sistem pengawasan ketak (Super Maksimum Security).

Dari 25 napi asal Jambi yang dikirim ke Nusakambangan, 21 orang perkara narkotika dan empat lainnya kasus pembunuhan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nusakambangan  Jambi  Napi  Narapidana 
BERITA NUSAKAMBANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp