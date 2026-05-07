Kerap Cedera, Bek Borussia Dortmund Niklas Sule Putuskan Pensiun

jpnn.com - JAKARTA - Bek tengah Borussia Dortmund Niklas Sule memutuskan pensiun pada akhir musim 2025/2026. Dia memilih pensiun karena kerap dihantui cedera yang dideritanya berulang-ulang.

Pesepak bola yang kontraknya di Dortmund berakhir pada 30 Juni 2026 itu menyebut, keputusannya pensiun makin bulat setelah dia cedera saat skuadnya menghadapi tuan rumah TSG Hoffenheim di Liga Jerman pada 18 April 2026

"Saya akan mengakhiri karier saya pada musim panas ini," ujar Sule, dikutip dari laman Dortmund, Kamis (7/5).

Pada pertandingan yang dimenangkan Hoffenheim 2-1 itu, Sule ditarik keluar pada menit ke-42 lantaran kesakitan di bagian lutut setelah terpeleset. Menurut Niklas, rasa nyeri hebat itu langsung membuatnya trauma karena pernah absen selama sekitar 10 bulan pada tahun 2019-2020 karena ligamen ACL lututnya putus.

Cedera serupa pernah pula didapatkannya pada 2016. Ketakutannya bertambah hebat mengingat tidak sampai delapan bulan sebelumnya dia baru saja keluar dari ruang perawatan akibat cedera betis.

"Di Hoffenheim, saat dokter memeriksa saya (untuk mengecek apakah ada robekan ligamen lutut-red), dia melihat ke fisioterapis dan menggelengkan kepala. Fisioterapis bergeming. Melihat itu, saya pergi ke kamar mandi dan menangis di sana sekitar 10 menit. Saya benar-benar berpikir ligamennya robek lagi," kata Sule.

Namun, ketika dipindai dengan MRI keesokan harinya, Sule menerima kabar baik bahwa cedera tersebut tidak terkait dengan ligamen ACL. Situasi tersebut melegakan, tetapi bagi Sule itu memperkuat keyakinannya untuk berhenti selamanya dari sepak bola profesional.

"Jelas bagi saya semuanya sudah berakhir. Saya tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih buruk dari situasi di mana saya harus merasakan robekan ligamen untuk yang ketiga kalinya ketika pergi berlibur dan menghabiskan waktu bersama anak-anak," tutur dia.