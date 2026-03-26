Kerap Terendam Banjir, Tanggul Kali Angke di Jakarta Barat Ambruk Menimpa Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Tanggul Kali Angke di kawasan Jalan Carina Sayang, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, ambruk pada Kamis (26/3/2026).

Akibat kejadian tersebut, sebuah rumah tak berpenghuni yang berada di dekat lokasi tertimpa material tembok tanggul yang roboh.

Seorang warga sekitar, Dian, mengaku bahwa dinding tanggul itu sudah mengalami keretakan sejak lama.

"Setahu saya memang dari awalnya itu tembok yang sebelah sini sama yang sebelah sana sudah retak," kata Dian saat ditemui di lokasi, Kamis.

Menurutnya, keretakan pada tanggul itu makin melebar lantaran kawasan itu kerap terjadi banjir dari luapan Kali Angke. Menjelang Ramadhan, retak pada tanggul semakin terlihat lebar.

Hingga sepekan sebelum Lebaran, tanggul itu ambruk dan turut menghanyutkan sebuah bangunan rumah tak berpenghuni.

"Jadi seminggu mau Lebaran, itu ambruk. Ambruk semua jadinya, temboknya hanyut ke sana. Tadinya ada rumah tempat tinggal satu, ambruk juga," kata Dian.

Meski retakan tidak terjadi di sepanjang tanggul, kejadian itu turut membuat warga setempat waswas.