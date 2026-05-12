Keras! KH Abdul Muhaimin Sebut PBNU Menyimpang dari AD/ART dan Khittah Perjuangan

Selasa, 12 Mei 2026 – 16:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Muhaimin melontarkan kritik tajam terhadap kondisi struktur PBNU saat ini, dalam diskusi interaktif bertajuk “NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” di Jakarta, Selasa (12/5).

Dalam forum tersebut, KH Abdul Muhaimin mengaku prihatin terhadap melemahnya peran advokasi NU di tengah berbagai persoalan rakyat.

Dia menyinggung kasus Wadas hingga polemik proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2, yang menurutnya justru dikawal oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah.

“Saya sedih sebagai A’wan. Kasus Wadas itu dikawal LBH Muhammadiyah yang mengawal kasus PSN di PIK 2 juga LBH Muhammadiyah. Kemana NU-nya?” tanyanya.

Menurut dia, NU saat ini kehilangan bargaining position dalam percaturan kebijakan politik dan ekonomi nasional, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan pesantren yang dinilai masih terpinggirkan.

“NU hari ini tidak memiliki bargaining position dalam kebijakan politik-ekonomi, apalagi pesantren yang sampai sekarang masih terpinggirkan,” katanya.

KH Abdul Muhaimin juga mengkritik pola kepemimpinan di tubuh PBNU yang dinilainya makin sentralistik.

“Struktur PBNU sekarang saya lihat seperti one man show. Acara apa pun yang datang itu-itu saja,” tegasnya.