Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Keras! KH Abdul Muhaimin Sebut PBNU Menyimpang dari AD/ART dan Khittah Perjuangan

Selasa, 12 Mei 2026 – 16:46 WIB
Keras! KH Abdul Muhaimin Sebut PBNU Menyimpang dari AD/ART dan Khittah Perjuangan - JPNN.COM
A’wan PBNU KH Abdul Muhaimin saat ini dalam diskusi interaktif bertajuk “NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” di Jakarta, Selasa (12/5). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Muhaimin melontarkan kritik tajam terhadap kondisi struktur PBNU saat ini, dalam diskusi interaktif bertajuk “NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” di Jakarta, Selasa (12/5).

Dalam forum tersebut, KH Abdul Muhaimin mengaku prihatin terhadap melemahnya peran advokasi NU di tengah berbagai persoalan rakyat.

Dia menyinggung kasus Wadas hingga polemik proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2, yang menurutnya justru dikawal oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah.

Baca Juga:

“Saya sedih sebagai A’wan. Kasus Wadas itu dikawal LBH Muhammadiyah yang mengawal kasus PSN di PIK 2 juga LBH Muhammadiyah. Kemana NU-nya?” tanyanya.

Menurut dia, NU saat ini kehilangan bargaining position dalam percaturan kebijakan politik dan ekonomi nasional, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan pesantren yang dinilai masih terpinggirkan.

“NU hari ini tidak memiliki bargaining position dalam kebijakan politik-ekonomi, apalagi pesantren yang sampai sekarang masih terpinggirkan,” katanya.

Baca Juga:

KH Abdul Muhaimin juga mengkritik pola kepemimpinan di tubuh PBNU yang dinilainya makin sentralistik. 

“Struktur PBNU sekarang saya lihat seperti one man show. Acara apa pun yang datang itu-itu saja,” tegasnya.

A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Muhaimin melontarkan kritik tajam terhadap kondisi struktur PBNU

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KH Abdul Muhaimin  PBNU  A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  PBNU menyimpang 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp