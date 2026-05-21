JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kerasan di Jakarta, Paulo Ricardo Ingin Bertahan Bersama Persija

Kamis, 21 Mei 2026 – 17:17 WIB
Bek Persija Jakarta Paulo Ricardo. Foto: Persija.

jpnn.com, JAKARTA - Bek asal Brasil, Paulo Ricardo, mulai jatuh hati dengan kehidupan di Jakarta dan ingin melanjutkan karier bersama Persija Jakarta.

Meski baru bergabung pada bursa transfer Januari 2026, pemain berusia 31 tahun itu sudah merasa menemukan kenyamanan baik di dalam maupun luar lapangan.

Paulo Ricardo mengaku sangat menikmati atmosfer di Persija.

Tidak hanya merasa cocok dengan tim, mantan pemain KuPS Finlandia tersebut juga mengungkapkan manajemen Macan Kemayoran memberi sinyal positif untuk mempertahankannya musim depan.

"Saya berharap bisa terus bersama Persija. Klub juga membuka peluang untuk saya bertahan dan itu membuat saya sangat bahagia," ungkap Paulo Ricardo.

Menurutnya, Persija bukan sekadar klub besar Indonesia, tetapi juga tempat yang membuatnya cepat merasa seperti di rumah sendiri.

Paulo Ricardo merasa betah tinggal di Jakarta dan menikmati budaya Indonesia yang menurutnya sangat ramah.

"Persija adalah klub besar yang selalu punya target juara. Saya sangat senang datang ke negara dan budaya baru. Semuanya memang berbeda bagi kami, tapi saya sangat menikmati tinggal di Jakarta. Orang-orang di sini sangat baik dan itu membuat saya nyaman," lanjutnya.

